Координатор «Антифашистов Прибалтики»: БПЛА обесточили реанимацию в Латвии

В одной из латвийских больниц вышла из строя реанимация, оставшись без электричества из-за падения украинских дронов.

Об этом сообщил РИА Новости координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

По его словам, воздушная тревога на востоке страны создала колоссальные проблемы для граждан. В школах в это время были прерваны экзамены, а детей пришлось эвакуировать из-за появления неизвестных беспилотников.

Активист подчеркнул, что в результате атаки критически важная инфраструктура оказалась обездвижена.

«Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», — описал ситуацию собеседник.

Он также отметил, что республиканские больницы запитаны электроэнергией «по остаточному принципу», в отличие от военных объектов НАТО, оснащённых надёжным резервным питанием для бесперебойной работы.

Ранее в девяти районах Латвии объявили воздушную угрозу из-за вероятного нарушения границы беспилотником.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Таллин не разрешал Киеву использовать воздушное пространство страны для беспилотников.

