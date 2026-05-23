Бразилия предложила США собрать в Вашингтоне членов СБ ООН для обсуждения реформ

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что крупнейшие государства мира должны войти в число постоянных членов Совбеза.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал американского лидера Дональда Трампа собрать в Белом доме постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения реформы организации и ее институтов.

«Миру необходим нормально работающий Совет Безопасности [ООН]. И я уже говорил об этом с пятью [членами СБ ООН]. Они должны встретиться в Белом доме как можно скорее. Это я и сказал Трампу: “Слушай, ты должен созвать их на это собрание”, — заявил глава южноамериканской республики в интервью TV Brasil.

По словам бразильского лидера, реформа СБ ООН и всей организации давно назрела. «Бразилия должна быть членом Совета Безопасности, Германия, Япония, Нигерия с 240 млн человек населения, Эфиопия со 126 млн населения, а также Индия, ЮАР и Мексика. Дело в том, что современная геополитика — это не то же самое, что в 1945 году», — заключил Лула да Силва.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2023 году подчеркивал, что о постоянном членстве ФРГ и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи. Глава МИД РФ указал, что эти две страны не привнесут абсолютно ничего нового в дискуссии в Совете Безопасности, потому что они «послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны».

