Россиянам рассказали, как отчитаться перед ФНС о зарубежных счетах

Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по ним за 2025 год. Это касается физлиц — граждан РФ; иностранцев, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство; а также лиц без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.