Глава нацразведки США Габбард раскроет итоги расследований перед уходом

Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед отставкой намерена обнародовать итоги ряда резонансных внутренних расследований.
Об этом Daily Wire сообщил со ссылкой на источник в американской разведке.
Ранее Габбард подтвердила, что покинет пост 30 июня из-за тяжёлой болезни супруга.
По словам чиновника, перед уходом она планирует опубликовать результаты расследований, связанных с «гаванским синдромом», пандемией COVID-19, использованием федерального правительства в качестве оружия, а также президентскими выборами 2020 года.
Эти данные, вероятно, будут публиковаться еженедельно в течение следующего месяца.
Как сообщил изданию второй сотрудник разведки, Габбард курировала рассекречивание более 500 тыс. страниц правительственных документов по состоянию на май 2026 года.
Среди них — материалы, связанные с убийствами Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, файлы об исчезновении Амелии Эрхарт, а также документы администрации экс-президента Джо Байдена.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что замдиректора нацразведки Соединённых Штатов Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора после отставки Габбард.