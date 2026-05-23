Захарова: Россия не занимается созданием фейков с Пашиняном

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Европейскому союзу вместо распространения утверждений о якобы российских «фейках» в отношении Армении следует ознакомиться с видеозаписью выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Источник: Reuters

Комментируя публикации западных СМИ о предполагаемой кампании по дезинформации со стороны России перед выборами в Армении, Захарова разместила в своем Telegram-канале видеоролик, демонстрирующий нестандартное поведение Пашиняна.

«На днях произошел очередной мощный вброс под видом якобы расследования EUvsDisinfo — пропагандистской структуры ЕС (функционирует в рамках East StratCom Task Force под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза), созданной для “борьбы с российской дезинформацией и фейками”», — отметила дипломат.

В материалах европейских изданий утверждается, что Россия якобы запустила операцию «Матрешка» по дезинформации с применением технологий искусственного интеллекта. «Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция “Матрешка” придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях, — указала Захарова. — Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про “руку Кремля”».

