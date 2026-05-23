Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, пишут СМИ

Примечательным является и тот факт, что ранее в пятницу, 22 мая, Трамп официально объявил, что не сможет поехать на свадьбу своего старшего сына Дональда Трампа-младшего на Багамах. Президент пояснил в своей соцсети Truth Social, что из-за неотложных государственных дел он будет вынужден остаться для работы в Вашингтоне.