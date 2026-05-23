Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«В пятницу утром президент Трамп провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. Президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов», — пишет газета.
При этом, по сообщениям других американских СМИ, ситуация выглядит иначе, и Трамп якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять свои планы на длинные выходные в преддверии Дня поминовения (Memorial Day).
Трамп 19 мая заявил, что США могут нанести удар «в пятницу, в субботу, в воскресенье» или «в начале следующей недели».
Примечательным является и тот факт, что ранее в пятницу, 22 мая, Трамп официально объявил, что не сможет поехать на свадьбу своего старшего сына Дональда Трампа-младшего на Багамах. Президент пояснил в своей соцсети Truth Social, что из-за неотложных государственных дел он будет вынужден остаться для работы в Вашингтоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.