Замгенсека ООН назвал ситуацию с исламом в России замечательной

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Положение дел с исламом и мусульманской общиной в России замечательное, в отличие от Соединенных Штатов и Европы. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генсека ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.
«Я встречался в Казани с главными муфтиями, имамами и другими представителями мусульманской общины РФ, у нас был содержательный разговор. И я считаю, что ситуация в России замечательная. Я имею в виду, что они чувствуют себя очень хорошо интегрированными, у них хорошие отношения с христианской православной церковью», — сказал он.
По мнению замгенсека ООН, Россия может гордиться своими достижениями в межрелигиозном и межконфессиональном диалоге. «Некоторые участники встречи говорили, что Казань — это зеркало исламской жизни в России, и я думаю, что не только Казань, но и вся РФ извлекает пользу из благоприятной обстановки вокруг ислама и мусульманской общины. В Европе дело обстоит иначе, иначе дело обстоит и в Соединенных Штатах, но не в той степени, как в Европе. Политическая обстановка в Европе чрезвычайно “загрязнена” этой “одержимостью исламом” в кавычках», — подчеркнул он.