Последние звонки в школах пройдут 26 мая с поднятием флага и гимном России

Школьные последние звонки в этом году пройдут 26 мая, в программу рекомендовано включить поднятие флага, исполнение гимна России и чествование многодетных семей, следует из рекомендаций Минпросвещения.

Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, направлен во все регионы страны.

Педагог-психолог Инга Горбунова в беседе с агентством отметила, что последний звонок остаётся одним из самых ярких воспоминаний юности.

«Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10−15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками», — рассказала она.

Горбунова добавила, что старшеклассники часто испытывают смешанные чувства, и это абсолютно нормально.

Особое внимание регионам рекомендовано уделить соблюдению требований комплексной безопасности, а также созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Аналитики провели исследование и выяснили, что подготовка к Последнему звонку в 2026 году обойдётся родителям в среднем в 24 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.