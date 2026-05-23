Последние звонки в школах пройдут 26 мая с поднятием флага и гимном России

Школьные последние звонки в этом году пройдут 26 мая, в программу рекомендовано включить поднятие флага, исполнение гимна России и чествование многодетных семей, следует из рекомендаций Минпросвещения.
Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, направлен во все регионы страны.
Педагог-психолог Инга Горбунова в беседе с агентством отметила, что последний звонок остаётся одним из самых ярких воспоминаний юности.
«Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10−15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками», — рассказала она.
Горбунова добавила, что старшеклассники часто испытывают смешанные чувства, и это абсолютно нормально.
Особое внимание регионам рекомендовано уделить соблюдению требований комплексной безопасности, а также созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Аналитики провели исследование и выяснили, что подготовка к Последнему звонку в 2026 году обойдётся родителям в среднем в 24 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.