Корабль Starship вернулся на землю после тестового полета

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Космический корабль Starship вернулся на Землю после очередного испытательного полета, трансляцию ведет компания SpaceX.

«Подтверждено приводнение!» — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

После приводнения ракета взорвалась.

Starship также потерял один из шести двигателей при выходе в космос, было объявлено в ходе трансляции.

В ходе полета были выведены в космос спутники 22 спутника.

Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Кроме того, ракета впервые стартовала со второй, абсолютно новой пусковой площадки космодрома в Техасе.