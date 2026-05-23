Боец Жнец: FPV-дрон «Буратино» поразил цель ВСУ на рекордной дистанции в 85 км

Российские военнослужащие уничтожили транспорт противника.

ГЕНИЧЕСК, 23 мая. /ТАСС/. Дроноводы 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» установили рекорд по дальности применения FPV-дрона «Буратино» в Херсонской области. Военнослужащие поразили транспорт ВСУ на дистанции 85 км, сообщил ТАСС оператор-корректировщик FPV-расчета с позывным Жнец.

«При хороших погодных условиях, когда ветер дул в сторону противника, мы полетели на свободную охоту и параллельно производили доразведку. Использовали “птицу” “Буратино”. Мы пролетели 85 км. Нашли личный состав и автомобильную технику противника. Транспорт был уничтожен. Это подтвердили наши операторы “Орланов”, — сказал он.

Жнец уточнил, что цель была поражена у границы Херсонской и Николаевской областей.

«Буквально пары километров не хватило, чтобы долететь до Николаевской области», — отметил военнослужащий.