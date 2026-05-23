В Боливии создадут гуманитарный коридор на перекрытых протестующими трассах

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /ТАСС/. Власти Боливии проведут операцию по организации гуманитарного коридора для доставки продовольствия и медикаментов в города, оказавшиеся в блокаде из-за акций протеста. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марко Антонио Овьедо.
«Принято решение провести в субботу, 23 мая, операцию под названием “Гуманитарный коридор под белыми флагами”, чтобы расчистить дороги, прежде всего соединяющие города Оруро и Ла-Пас», — сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, операцию будет проводить полиция при логистической поддержке со стороны военных. «Единственная ее цель — обеспечение нормальной жизни жителям в Эль-Альто и Ла-Пасе, которые страдают от нехватки еды и [медицинского] кислорода», — сказал он. По словам министра, «операция будет мирной», в ней также примут участие правозащитные организации, представители католической церкви и Красного Креста.
В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах страны. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эво Моралеса. 18 мая в фактической столице Боливии Ла-Пасе произошли столкновения и беспорядки, в ходе которых были задержаны порядка 100 человек.