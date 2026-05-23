В Боливии создадут гуманитарный коридор на перекрытых протестующими трассах

По словам министра, операцию будет проводить полиция при логистической поддержке со стороны военных. «Единственная ее цель — обеспечение нормальной жизни жителям в Эль-Альто и Ла-Пасе, которые страдают от нехватки еды и [медицинского] кислорода», — сказал он. По словам министра, «операция будет мирной», в ней также примут участие правозащитные организации, представители католической церкви и Красного Креста.