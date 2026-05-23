Daily Wire: глава Нацразведки США опубликует перед отставкой итоги расследований

Речь идет о ситуациях с якобы вмешательством России в ход выборов президента Соединенных Штатов в 2016 и 2020 году, а также «аномальными инцидентами» во время пандемии Covid-19 и разработкой секретного оружия.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку намерена обнародовать результаты нескольких громких расследований, сообщил портал The Daily Wire со ссылкой на источники.

По их информации, Габбард опубликует итоги расследований, связанных с якобы вмешательством РФ в ход президентских выборов в США в 2016 и 2020 году, «аномальными инцидентами» в Соединенных Штатах во время пандемии коронавируса, а также разработкой Пентагоном секретного оружия, вызывающего так называемый «гаванский синдром».

Источники портала в ведомстве добавили, что Габбард курировала процесс обнародования более 500 тыс. засекреченных правительственных документов, в том числе связанных с убийством экс-президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Габбард уходит в отставку, чтобы поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака костей. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил эту информацию, заявив, что она покинет администрацию 30 июня.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше