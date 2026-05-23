Daily Wire: глава Нацразведки США опубликует перед отставкой итоги расследований

По их информации, Габбард опубликует итоги расследований, связанных с якобы вмешательством РФ в ход президентских выборов в США в 2016 и 2020 году, «аномальными инцидентами» в Соединенных Штатах во время пандемии коронавируса, а также разработкой Пентагоном секретного оружия, вызывающего так называемый «гаванский синдром».