Небензя пригласил постпреда Украины при ООН посетить Россию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил украинского постпреда Андрея Мельника посетить Россию, чтобы тот лично убедился в реальном состоянии экономики и перестал распространять мифы о её «загибании».
Об этом Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По его словам, Москва готова обеспечить безопасность украинского дипломата, чтобы тот мог своими глазами увидеть положение дел не только в столице, но и в провинции.
«Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда не найдётся», — сказал Небензя.
Он также обвинил Мельника в лицемерии, отметив, что тот регулярно проливает «крокодиловы слезы» и утверждает, будто ВСУ не наносят удары по гражданским объектам.
Ранее Небензя посоветовал Мельнику точнее использовать русские поговорки.