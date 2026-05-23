ЕС не пустил британские товары на свой единый рынок

Издание напоминает, что в прошлом году Великобритания уже добивалась взаимного признания стандартов качества для свободного обращения своих товаров, но и тогда получила отказ. При этом нынешний премьер страны Кир Стармер обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз, чтобы не отталкивать сторонников Брексита. В то же время его потенциальный преемник Уэс Стритинг, напротив, настаивает на более тесных связях с блоком, пишет Financial Times.