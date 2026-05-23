Замсекретаря ОП Гриб предложил пособие пенсионерам по уходу за внуками

Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребёнком в размере средней зарплаты по региону, если родители продолжают работать, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
Об этом Гриб рассказал РИА Новости.
По его мнению, такая поддержка укрепит связь поколений и повысит уровень социальной защиты семей с детьми.
«Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребёнком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону», — сказал он.
Инициатива, как отметил Гриб, рассчитана на ситуации, когда родители по разным причинам выбирают работу. Это поможет и старшему поколению включиться в воспитание внуков.
