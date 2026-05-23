Врач Минакова: меры в аэропортах исключат завоз лихорадки Эбола в Россию

Россиянам не стоит опасаться завоза лихорадки Эбола благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в аэропортах, отработанным во время предыдущей вспышки, сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова.
По её словам, при подозрении на лихорадку Эбола срабатывают международные медицинские правила. Прибывшего из страны со вспышкой в обязательном порядке осматривает врач и накладывает карантин.
Лабораторные исследования позволяют быстро исключить заболевание и предотвратить дальнейшее распространение.
«У нас достаточно хорошо срабатывают медицинские бригады в аэропортах. Мы эти навыки уже отработали в период предыдущей вспышки Эболы в 2014−16 году», — сказала собеседница агентства.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что риск распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго оценивается как очень высокий.