ФСБ рассекретила документы о вербовке украинцев в концлагере «Шталаг-326»

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы о вербовке советских военнопленных украинской национальности в фашистском концлагере «Шталаг-326», сообщается на сайте ФСБ.
Из документов следует, что вербовщики действовали осторожно, используя лозунги о «свободной и самостоятельной Украине» и помощи «братьям-украинцам».
Архивные записи свидетельствуют, что заключённым внушали мысль о превосходстве украинцев над русскими и поляками. Идеология лекций была сходна с гитлеровской.
«Что украинец, мол, был, есть и должен быть выше других наций, особенно русской и польской. Идея всех этих лекций была совсем похожа на немецкую, гитлеровскую идею», — отмечается в материалах.
Среди рассекреченных бумаг содержится инструкция немецкой разведки по вербовке, которая предписывала агенту незаметно докладывать офицеру или в спецлагерь.
Ранее управление ФСБ России по ДНР рассекретило ко Дню памяти жертв геноцида советского народа материалы дела нацистского карателя Гюнтера Мюллера, причастного к зверствам в Донбассе.