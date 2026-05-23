ФСБ рассекретила документы о вербовке украинцев в концлагере «Шталаг-326»

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы о вербовке советских военнопленных украинской национальности в фашистском концлагере «Шталаг-326», сообщается на сайте ФСБ.

Из документов следует, что вербовщики действовали осторожно, используя лозунги о «свободной и самостоятельной Украине» и помощи «братьям-украинцам».

Архивные записи свидетельствуют, что заключённым внушали мысль о превосходстве украинцев над русскими и поляками. Идеология лекций была сходна с гитлеровской.

«Что украинец, мол, был, есть и должен быть выше других наций, особенно русской и польской. Идея всех этих лекций была совсем похожа на немецкую, гитлеровскую идею», — отмечается в материалах.

Среди рассекреченных бумаг содержится инструкция немецкой разведки по вербовке, которая предписывала агенту незаметно докладывать офицеру или в спецлагерь.

Ранее управление ФСБ России по ДНР рассекретило ко Дню памяти жертв геноцида советского народа материалы дела нацистского карателя Гюнтера Мюллера, причастного к зверствам в Донбассе.