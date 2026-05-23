«Стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках? А может быть, это связано с тем, что той “Европы”, о которой постоянно говорят, на самом деле не существует», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, объединение в последние годы переживает глубокий кризис идентичности, а мнимая угроза со стороны внешнего врага стала для него необходимым условием существования. Без общего врага, без «противника» Европа не может быть геополитическим субъектом, пишет Berliner Zeitung.
«Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует. Он не играет никакой роли. Он не знает, чего хочет. Внешнеполитические интересы прибалтов и поляков отличаются от интересов испанцев, как и от интересов немцев и французов», — резюмируется в материале.