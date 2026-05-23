Иран ослепил разведку США: главная новость войны на Ближнем Востоке 23 мая

Оценивая главную новость войны на Ближнем Востоке от 23 мая, военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru, как скажется потеря такого количества разведывательных дронов на американской армии.
Собеседник издания отметил, что MQ‑9 Reaper был создан достаточно давно, сейчас ему на смену пришли новые беспилотники. По словам эксперта, в своё время за этот БПЛА платили порядка 20 000 000 долларов.
«В Иране американцы решили применить MQ‑9 Reaper как уже хорошо проверенные и зарекомендовавшие себя дроны», — сказал он.
Кнутов обратил внимание на уязвимость MQ‑9 Reaper для радиолокационных станций.
«Иран имеет неплохие радиолокационные станции (РЛС), зенитно‑ракетные комплексы. Что‑то он приобретал в других странах, что‑то разработал и произвёл сам. У новейших беспилотников‑разведчиков отражающая поверхность… Они изготавливаются из специальных композитных материалов, поэтому почти не видны на радарах. MQ‑9 Reaper в этом отношении достаточно уязвим для РЛС. Несколько лет назад произошёл курьёзный случай, когда MQ‑9 Reaper летал над Чёрным морем, и наш Су‑27 брызнул топливом на камеру этого беспилотника — он “ослеп” и потерпел крушение», — сказал военный эксперт.
«Но это даже не самое главное. Напомню, что во время войны в Иране уничтожили американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3 Sentry AWACS, который был летающим командным пунктом и также мог заниматься радиотехнической разведкой. Новый такой ещё надо произвести, он будет ещё дороже MQ‑9 Reaper, причём ощутимо дороже. То есть на это потребуется и время, и существенные средства. А сейчас американцы лишились значительной части своих пилотируемых и беспилотных разведывательных средств. Они, можно сказать, отчасти ослепли», — добавил Кнутов.
В отчёте Информационной службы Конгресса США, представленном в СМИ некоторое время назад, отмечено, что всего в ходе военной кампании против Ирана американские военные потеряли не менее 42 летательных аппаратов — речь об истребителях, беспилотниках и самолётах‑заправщиках. Общий ущерб оценивается примерно в 2,6 млрд долларов.