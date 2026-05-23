Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: обвинения в создании фейков с Пашиняном — «информационная отрыжка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «информационной отрыжкой» публикацию Euronews о якобы проводимой Россией кампании по созданию фейков с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «информационной отрыжкой» публикацию Euronews о якобы проводимой Россией кампании по созданию фейков с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Дипломат опубликовала подлинное видео с премьер-министром Армении и сопроводила его ссылкой на материал Euronews. В статье утверждалось, что Армения якобы является мишенью российской дезинформационной кампании «Матрешка» с использованием технологий искусственного интеллекта.

Захарова охарактеризовала эту публикацию как «информационную отрыжку». Она подчеркнула, что никакая операция по дезинформации не смогла бы создать подобный ролик.

«Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция “Матрешка” придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы применённых технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной», — написала официальный представитель МИД.

Она призвала прекратить придумывать фейки про «руку Кремля» и добавила в постскриптуме, что видео Пашиняна можно смотреть как со звуком, так и без.

Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян планирует подать в суд на телеканал Euronews из-за видео с её участием, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше