Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленского свергнут». В США предупредили о резких изменениях на Украине

Аналитик Макговерн: жители Украины свергнут Зеленского.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ подвергнутся уничтожению, а Владимира Зеленского свергнут, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Украинская армия падет и Зеленского свергнут. Я думаю, что его в конце концов свергнут из-за всех этих коррупционных скандалов, которые доказывают, что он такой же коррумпированный, как и все остальные», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в уничтожении ВСУ заметны значительные успехи.

«Я бы сказал, что украинская армия уже уничтожена на 80 процентов. То есть одна из главных целей СВО — демилитаризация, о которой президент Путин заявил с самого начала СВО, уже почти достигнута», — добавил Макговерн.

В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.

По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

В воскресенье также российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше