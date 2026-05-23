Страны ЕС увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

Незаконно пребывающих за границей граждан Украины становится все больше, заявила глава Государственной миграционной службы страны Наталья Науменко.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество запросов по возвращению украинцев на родину от стран ЕС увеличивается «в серьезной динамике», заявила глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Наталья Науменко.

«Мы видим заинтересованность европейских стран в возвращении наших граждан по процедуре реадмиссии У нас достаточно много запросов от Польши, Чехии и Германии по возвращению наших граждан на Украину. В этом отношении мы уже наблюдаем серьезную динамику», — сказала Науменко в интервью украинскому изданию «Главком» в четверг.

Она отметила, что увеличение запросов о реадмиссии украинцев увеличилось с 2024 года, поскольку незаконно пребывающих за границей граждан становится все больше. Киевские власти пока не знают, какое общее решение будет принято в ЕС по дальнейшему выдворению граждан Украины, добавила глава ГМСУ.