Выросло число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке

Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке выросло до 36, есть погибший.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на верфи в Нью-Йорке возросло до 36, один человек погиб, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о том, что из-за пожара и последовавшего за ним взрыва на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке пострадали 16 человек, трое из них получили серьезные травмы.

«Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке… Пострадали 36 человек, большинство из них — пожарные и другие спасатели, погиб один гражданский», — говорится в сообщении агентства.

В комментарии местному отделению телеканала ABC очевидец заявил о двух взрывах. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, серьезные травмы в результате ударной волны от второго взрыва получили пожарный и начальник пожарной инспекции. Причины произошедшего выясняются.