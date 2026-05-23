ВСУ 11 раз атаковали один и тот же дом в Белгородской области

Беспилотники ВСУ 11 раз ударили по одному и тому же частному дому мирного жителя в приграничье Белгородской области.
Об этом рассказала местная жительница на видео, предоставленном РИА Новости послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.
По её словам, дом принадлежит брату мужа, хозяин — обычный мирный человек.
«У брата мужа дом разбило. 11 раз прилетает в один и тот же дом», — сообщила жительница села Зиборовка.
Она и сама пострадала от атаки дрона. Когда супруги сажали картошку, по рации объявили об опасности. Пара попыталась спрятаться в саду, но беспилотник преследовал их и взорвался прямо над ними. Женщина получила тяжёлое ранение руки.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ нанесли удар по школе и два удара по зданию администрации.