Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Начинает рушиться»: решение Мерца по Украине вызвало ужас на Западе

EC: инициатива Мерца в отношении Киева расколола прежнее единство Европы.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить интеграцию Украины в Евросоюз сделала только хуже и спровоцировала серьезный раскол внутри европейского сообщества, пишет издание The European Conservative.

В четверг Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.

«Последнее предложение канцлера Германии Фридриха Мерца было призвано преодолеть тупик в вопросе интеграции Украины в ЕС. Но реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов, что вызывает панику среди многих государств. Другие считают, что инициатива появилась без достаточной координации и в политически неудобный момент», — указывается в материале.

Автор материала отмечает, что инициатива Берлина обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС.

«Этот эпизод демонстрирует, насколько сильно начинает рушиться европейский консенсус по вопросу расширения, как только дело доходит до конкретных шагов. И когда даже украинский вопрос начинает раскалывать союз из-за процедурных разногласий, становится очевидно: корень проблемы уже не в Киеве. Проблема кроется внутри самого Евросоюза», — признает European Conservative.

Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одно из обязательных условий рассмотрения членства Украины — основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше