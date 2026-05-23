«Начинает рушиться»: решение Мерца по Украине вызвало ужас на Западе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить интеграцию Украины в Евросоюз сделала только хуже и спровоцировала серьезный раскол внутри европейского сообщества, пишет издание The European Conservative.
В четверг Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.
«Последнее предложение канцлера Германии Фридриха Мерца было призвано преодолеть тупик в вопросе интеграции Украины в ЕС. Но реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов, что вызывает панику среди многих государств. Другие считают, что инициатива появилась без достаточной координации и в политически неудобный момент», — указывается в материале.
Автор материала отмечает, что инициатива Берлина обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС.
«Этот эпизод демонстрирует, насколько сильно начинает рушиться европейский консенсус по вопросу расширения, как только дело доходит до конкретных шагов. И когда даже украинский вопрос начинает раскалывать союз из-за процедурных разногласий, становится очевидно: корень проблемы уже не в Киеве. Проблема кроется внутри самого Евросоюза», — признает European Conservative.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одно из обязательных условий рассмотрения членства Украины — основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.