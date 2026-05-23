CBS: в Пентагоне и разведсообществе США готовятся к ударам по Ирану

Телекомпания подчеркивает, что по состоянию на вечер пятницы окончательного решения по поводу возможных новых ударов не принято. Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению новых ударов по Ирану из-за разочарования по поводу хода переговоров. По их данным, американский лидер в пятницу утром провел совещание с участием вице-президента страны Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и других членов администрации, во время которого ему «доложили о статусе переговоров и различных сценариях в случае их провала». Как отметил источник портала, Трамп в последние несколько дней «становится все сильнее разочарован ходом переговоров».