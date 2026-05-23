CBS: в Пентагоне и разведсообществе США готовятся к ударам по Ирану

По их данным, «некоторые американские военные и представители разведывательного сообщества отменили планы на [трехдневные] выходные по случаю Дня поминовения (отмечаемого в США в 2026 году 25 мая — прим. ТАСС) в ожидании возможных ударов». «Представители Пентагона и разведсообщества также приступили к обновлению списков личного состава на американских объектах за рубежом в связи с отводом некоторых размещенных на Ближнем Востоке подразделений из зоны операции в том числе для снижения американского присутствия в регионе на фоне опасений возможного ответа со стороны Ирана», — отмечает CBS.
Телекомпания подчеркивает, что по состоянию на вечер пятницы окончательного решения по поводу возможных новых ударов не принято. Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению новых ударов по Ирану из-за разочарования по поводу хода переговоров. По их данным, американский лидер в пятницу утром провел совещание с участием вице-президента страны Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и других членов администрации, во время которого ему «доложили о статусе переговоров и различных сценариях в случае их провала». Как отметил источник портала, Трамп в последние несколько дней «становится все сильнее разочарован ходом переговоров».
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.