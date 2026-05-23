AP: один погиб, 36 пострадали при взрыве на верфи в Нью-Йорке

Количество пострадавших при взрыве на судостроительной верфи в Нью-Йорке увеличилось до 36, один человек погиб.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошёл на верфи на острове Статен-Айленд. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению, однако примерно через 50 минут прогремел взрыв.

«Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке… Пострадали 36 человек, большинство из них — пожарные и другие спасатели, погиб один гражданский», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате пожара и последовавшего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке.