AP: один погиб, 36 пострадали при взрыве на верфи в Нью-Йорке

Количество пострадавших при взрыве на судостроительной верфи в Нью-Йорке увеличилось до 36, один человек погиб.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошёл на верфи на острове Статен-Айленд. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению, однако примерно через 50 минут прогремел взрыв.
«Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке… Пострадали 36 человек, большинство из них — пожарные и другие спасатели, погиб один гражданский», — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате пожара и последовавшего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке.