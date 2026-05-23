Священник рассказал, как верующему правильно перекреститься

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верующие, молясь и осеняя себя крестным знамением, должны делать это уважительно по отношению к кресту Спасителя, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
«Когда мы во время молитвы изображаем на себе крест — от головы к животу и с правого плеча на левое, прежде всего мы должны делать это уважительно и благоговейно по отношению к кресту Иисуса Христа. Это проявление нашей веры и декларация принадлежности к христианскому сообществу», — сказал священник.
Он отметил, что достоверно известно, что уже рубеже 3−4 веков христиане осеняли себя крестным знамением для демонстрации своей принадлежности к Церкви Христовой.
«Правда, в то время крестное знамение выглядело несколько иначе, чем сегодня. В 3−4 веках православные христиане осеняли только свой лоб, так крестился, например, святитель Василий Великий. Впоследствии эта традиция стала меняться, когда-то крестились двумя перстами, сейчас православные — тремя, а западные христиане — пятью», — заключил Борисов.