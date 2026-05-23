Священник рассказал, как верующему правильно перекреститься

«Когда мы во время молитвы изображаем на себе крест — от головы к животу и с правого плеча на левое, прежде всего мы должны делать это уважительно и благоговейно по отношению к кресту Иисуса Христа. Это проявление нашей веры и декларация принадлежности к христианскому сообществу», — сказал священник.