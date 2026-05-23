CBS: США готовятся к возобновлению ударов по Ирану

В Белом доме состоялось обсуждение возможности возобновления военных действий против Ирана, сообщает CBS News. Как уточняет Axios, во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Источник: Reuters

По данным CBS, окончательное решение на данный момент не принято, однако американские высокопоставленные военнослужащие приступили к активной подготовке к возможному возобновлению боевых действий.

Представители армии и разведки отменяют запланированные мероприятия, связанные с празднованием Дня поминовения, который отмечается в США в понедельник, 25 мая. Кроме того, они готовятся к возможному экстренному сбору. Военнослужащие обновляют списки контактов для оперативного вызова необходимых сотрудников со службы или из отпуска на американские базы за рубежом в случае тревоги, информирует телеканал.

Президент США Дональд Трамп отказался от посещения свадьбы своего сына Дональда Трампа-младшего, запланированной на предстоящие выходные. В социальной сети Truth Social он заявил, что причиной стали обстоятельства, связанные с государственными делами. «Я считаю важным оставаться в Вашингтоне, в Белом доме, в этот важный период времени», — написал он.

В Белом доме официально не опровергли информацию о проведении встречи. «Президент всегда держит на столе все возможные варианты действий, и задача Пентагона — быть готовым к исполнению любого решения, которое может принять главнокомандующий», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В настоящее время США и Иран находятся в состоянии перемирия и проводят переговоры о завершении конфликта. Как накануне отмечали в МИД Ирана, до заключения сделки еще далеко. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что проект соглашения между Ираном и США предусматривает прекращение военных операций «на всех фронтах». Тегеран также настаивает на снятии санкций США в обмен на соблюдение Ираном условий соглашения.

