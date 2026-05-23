CBS: США готовятся к возобновлению ударов по Ирану

В настоящее время США и Иран находятся в состоянии перемирия и проводят переговоры о завершении конфликта. Как накануне отмечали в МИД Ирана, до заключения сделки еще далеко. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что проект соглашения между Ираном и США предусматривает прекращение военных операций «на всех фронтах». Тегеран также настаивает на снятии санкций США в обмен на соблюдение Ираном условий соглашения.