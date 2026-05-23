Экс-депутат Рады: делом Ермака коррупционный скандал на Украине не закончится

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Коррупционный скандал, разразившийся на Украине в связи с обнародованием «пленок Миндича», не закончится делом против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
По его мнению, проблема Ермака заключается в том, что после отставки он на самом деле никуда не ушел, оставив восемь заместителей у нового главы офиса Кирилла Буданова. Кроме того, он оставил под своим контролем полностью правительство Украины, а также процессы в министерстве обороны — через главу ведомства Рустема Умерова. «И это стало причиной очередного витка этого коррупционного скандала», — указал политолог.
Он подчеркнул, что «атака на Ермака» — это не вопрос войны, мира, большой геополитики или принуждения Украины к миру. «Это внутриукраинский вопрос, связанный с распределением финансовых потоков», — отметил собеседник агентства, добавив, что на Зеленского давят по той же причине. Занимаются этим, по его словам, «глобалисты, грандоеды, соросята». Именно они, продолжил Килинкаров, перераспределяют внутриукраинские финансовые потоки.
«Следующим этапом будет увольнение заместителей Буданова. Он будет заводить туда своих людей, — уверен политолог. — Дальше будет атака на правительство. Они хотят убрать еще [премьер-министра Юлию] Свириденко».
По мнению Килинкарова, это будет длительный процесс и коррупция будет использоваться как инструмент влияния на принятие политических решений Зеленским. «На него будут продолжать давить», — заключил он.