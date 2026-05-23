ФСБ раскрыла архивы о вербовке украинцев в нацистском лагере

ФСБ России обнародовала архивные материалы о работе германской разведки с советскими военнопленными украинской национальности в концлагере «Шталаг 326». Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, документы раскрывают схему отбора, идеологической обработки и подготовки агентуры для работы в лагерях и в тылу Красной армии.

По данным ФСБ, «Шталаг 326» использовался германской разведкой как база для подбора людей среди военнопленных и других советских граждан украинской национальности. В опубликованных материалах есть инструкция для работников абвера, где описывался порядок использования таких пленных в качестве осведомителей в концлагерях.

После освобождения узников в апреле 1945 года фильтрацию проводили сотрудники Отдела контрразведки СМЕРШ. Они установили, что в структуре «Шталага 326» действовал отдельный Зондерлагерь в Мюнстере. Его создали в январе 1943 года работники абвера при штабе VI военного округа. Фактически он работал как разведывательная школа с филиалами в Мюнстере и Иббенбюрене.

Согласно архивным документам, пленных подвергали идеологической обработке, направленной против русского и польского народов. После подготовки часть людей отправляли в рабочие команды концлагерей для контрразведывательной работы, часть перебрасывали в тыл Красной армии с разведывательными заданиями.

В донесениях СМЕРШ за май 1945 года говорится, что вербовка проходила во время карантина перед отправкой военнопленных в рабочие команды. Отобранных переводили в отдельный барак, где им улучшали бытовые условия. В материалах также указывается, что лагерь официально связывали с украинскими монархистскими эмигрантскими кругами, рассчитывавшими на создание Украины при поддержке Германии.

Согласно докладной записке начальника ОКР СМЕРШ 69-й армии полковника Ивана Бусько от 9 июня 1945 года, в ходе агентурно-оперативной работы среди лагерного контингента выявили 267 агентов немецкой контрразведки, участников националистических организаций, полицейских, старост, пособников нацистов, а также лиц, служивших в немецкой армии и так называемой Русской освободительной армии.

