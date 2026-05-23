ФСБ раскрыла архивы о вербовке украинцев в нацистском лагере

В донесениях СМЕРШ за май 1945 года говорится, что вербовка проходила во время карантина перед отправкой военнопленных в рабочие команды. Отобранных переводили в отдельный барак, где им улучшали бытовые условия. В материалах также указывается, что лагерь официально связывали с украинскими монархистскими эмигрантскими кругами, рассчитывавшими на создание Украины при поддержке Германии.