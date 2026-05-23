Доцент Щербаченко: мошенники сообщают о «выплатах» с целью украсть данные

«Важно помнить: сотрудники администрации округа и других государственных органов никогда не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения или финансовые реквизиты. Не доверяйте незапрошенным звонкам, даже если собеседник представляется чиновником. Никогда не сообщайте по телефону СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, пароли и иную личную информацию. Немедленно завершайте разговор, не вступая в диалог», — посоветовал эксперт.