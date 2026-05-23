Доцент Щербаченко: мошенники сообщают о «выплатах» с целью украсть данные

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, направленного на хищение персональных данных, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
«Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками администрации города. Под различными предлогами они пытаются выведать конфиденциальную информацию. О чём могут сообщать звонящие? О положенных вам повышенных “выплатах” или “пенсиях”, о вручении благодарностей или наград от органов власти, о необходимости “подтвердить” или “уточнить” данные через портал Госуслуг», — добавил аналитик.
В ходе разговора пользователя могут попросить назвать номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, объяснил специалист.
«Важно помнить: сотрудники администрации округа и других государственных органов никогда не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения или финансовые реквизиты. Не доверяйте незапрошенным звонкам, даже если собеседник представляется чиновником. Никогда не сообщайте по телефону СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, пароли и иную личную информацию. Немедленно завершайте разговор, не вступая в диалог», — посоветовал эксперт.
Кроме того, по его словам, необходимо предупредить родственников, друзей и особенно пожилых людей — они чаще всего становятся жертвами подобных схем.
