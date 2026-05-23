В России приостановили реализацию некачественного алкоголя из Армении

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения, ее реализация в РФ приостановлена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что была выявлена продукция, нeсоответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО «ВЕДИ-АЛКО», ООО «АБОВЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД», а также ООО «Винно-коньячный дом “Шахназарян” (Республики Армения).
Среди товаров отмечаются «Вино ординарное сортовое красное полусладкое “ГЕТАП ВЕРНАШЕН” (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и “Вино ординарное сортовое белое сухое “ВЕДИ АЛКО” ХАРДЖИ, Т3 “ЛЕГЕНДЫ ARNI” (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО “ВЕДИ-АЛКО”.
Также в списке некачественной продукции «Коньяк ординарный пятилетний “Армянский коньяк 5 звезд” (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО “АБОВЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД” (Республика Армения, г. Абовян).
Кроме того, выявлено несоответствие у «Армянского коньяка марочного выдержанного “КВ” семилетнего “ШАХНАЗАРЯН ХО” (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО “Винно-коньячный дом “Шахназарян” (Республика Армения, г. Егвард).