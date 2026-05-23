Президент РФ заявил о способности России преодолеть любые испытания

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет преодолеть любые испытания. Об этом он сказал на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».
По словам главы государства, у него нет сомнений в том, что Россия пройдет через все существующие вызовы. Путин подчеркнул, что страна уже неоднократно справлялась с тяжелыми периодами своей истории.
Президент РФ также заявил, что управленцы из числа ветеранов СВО должны взять на себя ответственность за развитие и защиту страны. Он отметил, что именно на таких людей государство будет опираться в достижении общих целей.
Путин добавил, что Россия всегда выходила из сложных ситуаций благодаря людям, готовым принимать решения и брать ответственность на себя.
