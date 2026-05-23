Замгенсека ООН предложил обновить Рабатский план по борьбе с расовой ненавистью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рабатский план действий по борьбе с пропагандой национальной, расовой и религиозной ненависти, принятый в 2012 году, очень важен, но ему необходимо придать новый импульс. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.
«Все поддерживают Рабатский план действий, — отметил он. — Это была отличная инициатива, направленная на борьбу с ненавистью, разжиганием вражды, поляризации и т. д. Документ, принятый в Рабате, очень важен, и, думаю, сейчас нужно дать ему новый импульс, потому что нам необходимо найти способ защитить свободу выражения мнения и свободу вероисповедания, свободу убеждений одновременно. Так что мы могли бы использовать более комплексный подход, чтобы достичь лучшего результата».
Поиски и усилия по установлению баланса между свободой слова и свободой вероисповедания необходимо продолжать, убежден замгенсека ООН. Возможно, добавил он, настало время для «Рабатского плана действий — 2».
«В западном мире иногда считают, что свобода слова, свобода выражения мнений — это самое главное, и под этим соусом можно делать что угодно: можно оскорблять, можно сжигать Коран, можно делать все что угодно, потому что ты свободен, — подчеркнул Моратинос. — Но я считаю, некоторые ограничения свободы все же должны быть, потому что твоя свобода заканчивается, когда ты начинаешь нарушать свободу других».
