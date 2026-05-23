Глава киевского режима Владимир Зеленский после совещания с главкомом ВСУ посетил учебное заведение в Ровно на фоне последствий удара по колледжу в Старобельске в ЛНР. В это время спасатели продолжали разбирать завалы общежития и учебного корпуса Луганского государственного педагогического университета.
По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, в результате атаки погибли четыре человека, еще 40 пострадали. В момент удара в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Девять детей были госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое. Одному из подростков предстоит ампутация обеих ног.
После совещания с военным руководством Зеленский отправился в Ровно, где посетил местный колледж профессиональной подготовки. В своем аккаунте он сообщил, что обсудил со студентами и представителями предприятий вопросы подготовки кадров, трудоустройства выпускников, развития профессионального образования и повышения стипендий.
Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил с места происшествия, что при атаке на Старобельск, предположительно, использовались не только дальнобойные беспилотники, но также ракета или авиабомба. Военкор показал крупную воронку и фрагмент боеприпаса, который, по его словам, может быть осколком ракеты либо авиабомбы.
Газдиев отметил, что подобные удары, как правило, наносятся после предварительной разведки. Других подтверждений типа использованного вооружения на момент публикации представлено не было.
