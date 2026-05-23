Боец Жнец: ВС РФ отводят украинских боевиков от береговой линии Днепра

ГЕНИЧЕСК, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» при помощи беспилотников отводят украинских боевиков в тыловые районы правобережья Херсонской области. У береговой линии остаются только малые группы ВСУ, сообщил ТАСС оператор-корректировщик FPV-расчета 49-й общевойсковой армии с позывным Жнец.
«В прошлом году противник еще мог “поднимать голову”. Сейчас очень редко когда можно его заметить, потому что противника мы по максимуму оттаскиваем в тыловые зоны. Нету такого скопления личного состава, как было еще год назад. По береговой линии [реки Днепр], мы знаем, они сидят буквально по два-три человека чисто на докладах, что работают наши FPV и “Молнии”, — сказал он.
Жнец уточнил, что основные силы ВСУ находятся на расстоянии более 35 км от берега Днепра.
«Там очень часто мы находим цели, находим автомобильную технику противника и личный состав. При выявлении сразу отрабатываем и уничтожаем», — подчеркнул военнослужащий.