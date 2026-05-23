Россия сохраняет готовность к мирным переговорам с украинской стороной. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Россия всегда была и остается открытой к переговорам», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Полищук подчеркнул, что позиция российской стороны по этому вопросу остается неизменной и хорошо известна.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине находится в тупике.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия считает дипломатический путь урегулирования украинского кризиса приоритетным. По его словам, Москва сохраняет приверженность к миру.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта. Дело идет к завершению кризиса. Глава государства уточнил, что на Западе все еще пытаются разжигать противостояние с Россией.