Мексика сожалеет, что обзорная конференция по ДНЯО завершилась без соглашения

В заявлении МИД страны говорится, что неспособность участников договора достигать консенсуса не смягчает и не приостанавливает обязательств.

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Мексики выражает сожаление в связи с тем, что обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без достижения итоговых договоренностей. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД латиноамериканской страны.

«Мексика сожалеет, что конференция завершилась без соглашений. Неспособность [участников] ДНЯО достигать консенсуса в циклах обзора — ситуация, которая длится уже 16 лет, — не приостанавливает и не смягчает действующие юридические обязательства договора», — подчеркивается в документе.

Как указали в министерстве, на прошедшей в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая конференции мексиканская делегация выступала за признание катастрофических гуманитарных последствий применения ядерного оружия. В условиях растущего ядерного риска власти Мексики настоятельно призвали все государства-участники «удвоить усилия для достижения соглашений в следующем обзорном цикле».

Ранее председатель конференции постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет сообщил, что проходящая в штаб-квартире всемирной организации 11-я обзорная конференция по ДНЯО не смогла достичь консенсуса по содержательной части проекта итогового документа. По его словам, документ отражал попытку найти точки соприкосновения между участниками договора.

Обзорная конференция проходит раз в пять лет и собирает почти все страны — участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии. Работа конференции завершилась 22 мая.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
