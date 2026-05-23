Мексика сожалеет, что обзорная конференция по ДНЯО завершилась без соглашения

«Мексика сожалеет, что конференция завершилась без соглашений. Неспособность [участников] ДНЯО достигать консенсуса в циклах обзора — ситуация, которая длится уже 16 лет, — не приостанавливает и не смягчает действующие юридические обязательства договора», — подчеркивается в документе.
Как указали в министерстве, на прошедшей в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая конференции мексиканская делегация выступала за признание катастрофических гуманитарных последствий применения ядерного оружия. В условиях растущего ядерного риска власти Мексики настоятельно призвали все государства-участники «удвоить усилия для достижения соглашений в следующем обзорном цикле».
Ранее председатель конференции постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет сообщил, что проходящая в штаб-квартире всемирной организации 11-я обзорная конференция по ДНЯО не смогла достичь консенсуса по содержательной части проекта итогового документа. По его словам, документ отражал попытку найти точки соприкосновения между участниками договора.
Обзорная конференция проходит раз в пять лет и собирает почти все страны — участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии. Работа конференции завершилась 22 мая.