Депутаты помогут решить вопрос с ремонтом ливневки во дворе дома в Железногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители дома по пр. Курчатова, 36 в Железногорске попросили депутатов помочь решить вопрос проваливающихся колодцев.
На придомовой территории постоянно «бьют ключи», двор топит, проваливаются люки и асфальт, вода поступает в подвал, где находится электрощитовая. Депутат, лидер фракции «Единая Россия» Роман Беллер побывал на месте со специалистами администрации. Здесь необходим ремонт двух участков ливневой канализации.
— «МКУ “УИК” разработает проектно-сметную документацию, с администрацией проработаем наличие свободных финансовых ресурсов, отработаем с подрядчиком. Горно-химический комбинат поможет, возможно, привлечем своих подрядчиков.. Как минимум, проконтролируем, чтобы работа была завершена в срок», — сказал Роман Беллер.