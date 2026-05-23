Над Астаной пролетят истребители: жителей предупредили о громком шуме в небе

Известно, что в четверг, 28 мая 2026 года, в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК, над Астаной состоится демонстрационный пролет истребителей.
Поэтому в связи с подготовкой к мероприятию, уже с 24 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.
Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.
Жителей и гостей столицы попросили отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета.
Особо в МО обращают внимание на следующие моменты:
- все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;
- использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.