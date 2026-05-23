По словам парламентария, США остаются «хитрым и изворотливым противником», который, как считает Журавлев, настроен против России. В качестве примера он привел переговоры в Анкоридже, после которых, по его мнению, не произошло продвижения к завершению конфликта.
Депутат также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы действовать вопреки позиции президента США Дональда Трампа без уверенности в отсутствии последствий со стороны Вашингтона.
Журавлев утверждает, что США продолжают поставки вооружений Украине через европейских посредников и продолжают подготовку украинских военных. По его словам, недавно были завершены курсы для 300 пилотов.
Парламентарий выразил мнение, что Вашингтон не заинтересован в быстром завершении конфликта и лишь затягивает процесс переговоров.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что под «духом Анкориджа» Москва понимает атмосферу доверия между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это позволило сторонам согласовать базовые подходы к урегулированию конфликта на Украине и начать работу по восстановлению отношений между двумя странами.
