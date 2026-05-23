Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский беспилотник упал в Рязанской области

В ночь на 23 мая подразделения Вооружённых сил Украины осуществили атаку с применением дронов на территорию Рязанской области.

В ночь на 23 мая подразделения Вооружённых сил Украины осуществили атаку с применением дронов на территорию Рязанской области. Губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале проинформировал, что в одном из муниципальных образований фрагменты беспилотного аппарата упали на площадку производственного объекта.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению последствий инцидента, к работе привлечены все экстренные службы.

В результате атаки пострадавшие и значительные повреждения в Рязанской области не зафиксированы.

Средствами противовоздушной обороны в небе над регионом было перехвачено и ликвидировано одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные используют перехваченные БПЛА против ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше