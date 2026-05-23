Украинский беспилотник упал в Рязанской области

В ночь на 23 мая подразделения Вооружённых сил Украины осуществили атаку с применением дронов на территорию Рязанской области. Губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале проинформировал, что в одном из муниципальных образований фрагменты беспилотного аппарата упали на площадку производственного объекта.
В настоящее время проводятся мероприятия по устранению последствий инцидента, к работе привлечены все экстренные службы.
В результате атаки пострадавшие и значительные повреждения в Рязанской области не зафиксированы.
Средствами противовоздушной обороны в небе над регионом было перехвачено и ликвидировано одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Российские военные используют перехваченные БПЛА против ВСУ.