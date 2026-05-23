США назвали условия для продолжения переговоров по Украине

Соединенные Штаты согласны принимать участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине исключительно при условии, что они будут носить продуктивный характер и способны принести конкретные результаты.
Рубио отметил, что Вашингтон не проявляет заинтересованности в бесконечных дискуссиях, которые не ведут к достижению целей. Вместе с тем, по его словам, разрешение конфликта должно достигаться с помощью дипломатических методов.
Трехсторонние встречи с вовлечением России, Украины и Америки стартовали в январе на территории Объединенных Арабских Эмиратов. После завершения двух этапов обсуждений диалог был приостановлен.
Российские военные используют перехваченные БПЛА против ВСУ.