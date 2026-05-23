Гарри Каспаров* объявлен в розыск за терроризм и нарушение правил для иноагента

Следователи объявили в международный розыск бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*. Он заочно арестован по делу об оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
По данным документов, Каспарову заочно предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма в интернете. Также ему вменяют два эпизода нарушения порядка деятельности иностранного агента.
«Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова Г. К. объявлен циркуляром, объявлен в международный розыск», — следует из документа.
Замоскворецкий районный суд Москвы еще 22 декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова на два месяца. Срок будет считаться с момента его передачи российским правоохранителям при экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания в России.
До этого KP.RU писал, что Каспарову* заочно предъявили обвинение еще по двум эпизодам, связанным с уклонением от обязанностей иноагента. Эти дела были объединены в одно производство. Также сообщалось, что в марте 2024 года бывшего шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.