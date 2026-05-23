Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарри Каспаров* объявлен в розыск за терроризм и нарушение правил для иноагента

Гарри Каспарова* заочно обвинили в оправдании терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Следователи объявили в международный розыск бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*. Он заочно арестован по делу об оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным документов, Каспарову заочно предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма в интернете. Также ему вменяют два эпизода нарушения порядка деятельности иностранного агента.

«Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова Г. К. объявлен циркуляром, объявлен в международный розыск», — следует из документа.

Замоскворецкий районный суд Москвы еще 22 декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова на два месяца. Срок будет считаться с момента его передачи российским правоохранителям при экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания в России.

До этого KP.RU писал, что Каспарову* заочно предъявили обвинение еще по двум эпизодам, связанным с уклонением от обязанностей иноагента. Эти дела были объединены в одно производство. Также сообщалось, что в марте 2024 года бывшего шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.