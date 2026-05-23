Боец ВС РФ заявил об оттеснении ВСУ от берега Днепра с помощью FPV-дронов

Военнослужащие группировки войск «Днепр» с помощью беспилотников вынуждают украинские подразделения отходить вглубь правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор-корректировщик FPV-расчета 49-й общевойсковой армии с позывным Жнец.
По его словам, сейчас у береговой линии Днепра остаются только небольшие группы украинских военных по два-три человека. Они, как утверждает собеседник агентства, в основном наблюдают за работой российских FPV-дронов и беспилотников «Молния».
Жнец заявил, что по сравнению с прошлым годом численность украинских подразделений вблизи берега заметно сократилась. Он отметил, что основные силы ВСУ теперь находятся более чем в 35 километрах от Днепра.
Военнослужащий также рассказал, что российские операторы беспилотников регулярно выявляют в тыловых районах автомобильную технику и личный состав противника. По его словам, после обнаружения целей по ним наносятся удары.
