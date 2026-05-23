Спецслужбы Украины готовили чудовищный теракт в Белгороде

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о предотвращении крупного террористического акта в Белгородской области. Спецслужбы установили, что местная жительница была вовлечена в преступную схему после того, как телефонные мошенники похитили её сбережения. После этого с женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под предлогом возврата средств убедили её принять участие в «задержании преступников».

«По плану куратора, жертва должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения», — пояснили в ведомстве.

Несмотря на психологическое давление со стороны кураторов, женщина приняла решение обратиться в спецслужбы.

«Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время оперативные группы проводят розыск организаторов и пособников сорванного нападения. В ведомстве отмечают, что использование гражданских лиц в качестве «живых бомб» стало системной тактикой украинских спецслужб.

«Использование “живых бомб” активно применяется украинскими спецслужбами. В 2025—2026 годах в городах Москва, Ставрополь и Луганск противником осуществлены три резонансных террористических акта с задействованием смертников, завербованных через мошеннические колл-центры, которые до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков», — констатировали в ФСБ.

Ранее, в феврале 2025 года, в Москве в результате аналогичного теракта с использованием смертника погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.