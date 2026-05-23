Спецслужбы Украины готовили чудовищный теракт в Белгороде

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о предотвращении крупного террористического акта в Белгородской области. Спецслужбы установили, что местная жительница была вовлечена в преступную схему после того, как телефонные мошенники похитили её сбережения. После этого с женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и под предлогом возврата средств убедили её принять участие в «задержании преступников».