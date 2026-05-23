Петр Павел призвал НАТО к решительности в отношении России из-за дронов

«Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», — заявил он в в интервью изданию Guardian.
Кроме того, Павел подверг критике неспособность Европы сформулировать собственную политику в отношении Москвы, а также определить возможный облик потенциальной послевоенной системы безопасности.
На текущей неделе в восточных районах Латвии была объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением неопознанных дронов. Ранее на территории нефтебазы в городе Резекне упал беспилотник. Согласно результатам экспертизы обломков, аппарат являлся украинским. После данного инцидента министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Свой пост также покинула премьер-министр Эвика Силиня, вместе с которой ушло в отставку все правительство. Начиная с конца марта украинские беспилотники неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики.