Петр Павел призвал НАТО к решительности в отношении России из-за дронов

На текущей неделе в восточных районах Латвии была объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением неопознанных дронов. Ранее на территории нефтебазы в городе Резекне упал беспилотник. Согласно результатам экспертизы обломков, аппарат являлся украинским. После данного инцидента министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Свой пост также покинула премьер-министр Эвика Силиня, вместе с которой ушло в отставку все правительство. Начиная с конца марта украинские беспилотники неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики.