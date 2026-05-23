Петр Павел призвал НАТО к решительности в отношении России из-за дронов

Президент Чехии Петр Павел призвал государства НАТО к проявлению решительности в отношении России в связи с ситуацией с беспилотными летательными аппаратами на восточном фланге альянса.

Источник: AP 2024

«Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», — заявил он в в интервью изданию Guardian.

Кроме того, Павел подверг критике неспособность Европы сформулировать собственную политику в отношении Москвы, а также определить возможный облик потенциальной послевоенной системы безопасности.

На текущей неделе в восточных районах Латвии была объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением неопознанных дронов. Ранее на территории нефтебазы в городе Резекне упал беспилотник. Согласно результатам экспертизы обломков, аппарат являлся украинским. После данного инцидента министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Свой пост также покинула премьер-министр Эвика Силиня, вместе с которой ушло в отставку все правительство. Начиная с конца марта украинские беспилотники неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше