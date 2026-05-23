Трамп продлил санкции против руководства Беларуси еще на год

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении руководства Республики Беларусь. Как пишет Sputnik.by, санкции продлены еще как минимум на год.
— Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года, — говорится в подписанном Трампом указе, который будет опубликован уже 26 мая 2026 года.
Отметим, что впервые санкции США в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще девяти высокопоставленных белорусских чиновников были введены в 2006 году. Указ тогда подписал действующий в то время президент Джордж Буш-младший, а сам документ замораживал финансовые счета Лукашенко и чиновников.
Указ, подписанный Трампом, констатирует, что изначальные причины введения санкций не изменились с 2006 года. Речь идет о том, что США и ЕС тогда признали президентские выборы в Беларуси недемократичными.
