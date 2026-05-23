Караганда станет молодежной столицей СНГ в 2028 году

Казахстанский город был выбран для проекта, проводимого ежегодно в рамках Содружества.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Исполком СНГ сообщил о том, что в 2027 году Минск станет Молодежной столицей Содружества.

В 2028 году звание столицы перейдет к Караганде, решение было принято на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.

«Выбранные города имеют значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, молодежные общественные инициативы, насыщенную культурную жизнь. В них развивается необходимая для жизнедеятельности молодежи инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество», — сообщил Исполнительный комитет СНГ.

Караганда является одним из крупных и исторически значимых городов Казахстана, который имеет стратегическое расположение в центре страны, что делает его удобным для связи с другими регионами Казахстана и странами Содружества.

«Караганда — мультикультурный город, способствующий толерантности и культурному обмену и имеющий богатый потенциал как площадка для межкультурных проектов в рамках СНГ. В городе активно работают молодежные организации, занимающиеся вопросами образования, культурного досуга и социальной активности молодежи, поддерживаются международные проекты и форумы. На постоянной основе проводится работа по улучшению экологической ситуации и качеству жизни в городе, в которую широко вовлечена молодежь», — отметил Исполком.

Проект «Международная столица СНГ» реализуется поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. Городу, получившему статус Молодежной столицы, предоставляется право принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств — участников СНГ.

Первым городом, где был реализован проект «Молодежная столица» СНГ в 2024 году, стал Ташкент.

